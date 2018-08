L’incantesimo del lago Fucino, recuperato il documentario integrale (video)

Avezzano. Appena cinque mesi fa riproponemmo lo spezzone di un raro documentario sulle lotte contadine del Fucino, recuperato da una vecchia videocassetta. Purtroppo però il nastro era rovinato e quindi eravamo riusciti a pubblicare solo la prima mezz’ora del filmato gentilmente segnalatoci da Giovanni Palumbo, ma dopo la pubblicazione del nostro articolo un lettore (che pregherei di rimettersi in contatto con la redazione) ci contattò dicendo di avere una copia integrale dell’interessante documentario. Nelle scorse settimane, grazie all’aiuto degli amici Pasquale Palumbo e a Giovanbattista Pitoni, siamo riusciti a recuperare tutte e tre le puntate, che ci hanno restituito un’ora e mezzo del bellissimo documentario intitolato “l’incantesimo del lago Fucino”, girato da Fabrizio Franceschelli, con la consulenza storica di Romolo Liberale.

Il documentario era stato girato negli anni ’80 dal Dse della Rai, ovvero il “dipartimento scuola educazione” che venne fondato nel 1975 e si occupava prevalentemente di didattica, divulgazione scientifica e culturale. Questo dopo il 1993 si trasformò in “videosapere”, per poi infine essere inglobato nella struttura “Rai Educational”. Nelle immagini del bellissimo video integrale che oggi vi proponiamo, al termine di questo articolo, il Dse della Rai volle affrontare il tema delle lotte contadine del Fucino. La storia, tra l’altro, venne già analizzata in maniera esaustiva dal nostro giornale nell’articolo disponibile qui, ma in questo raro documentario la storia dei cafoni del Fucino viene raccontata in maniera particolarmente coinvolgente, con attori in carne ed ossa che interpretano i principali protagonisti di quel tormentato periodo storico. Particolarmente toccanti le numerose testimonianze di alcuni anziani, che all’epoca dei fatti erano braccianti, da cui traspaiono tutte le difficoltà e le sofferenze di quei tempi, in cui si lottava contro gli “scelbini” della polizia, per cacciare il principe Torlonia dal Fucino. Anche la ricostruzione scenografica è buona, che spazia tra palazzo Torlonia di Avezzano, i caratteristici borghi fucensi e le malandate strade del Fucino. Buona visione! @francescoproia