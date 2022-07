L’importanza di mangiare il pesce durante l’estate

La cura dell’alimentazione è un fattore da non sottovalutare, soprattutto durante la bella stagione. Mangiare sano e in modo variato è importante per garantire al proprio corpo le giuste energie per affrontare il caldo e per conservare un ottimo stato di salute.

Uno dei principali alleati a tavola del periodo estivo è il pesce e oggi con il team della pescheria di Happy Wok capiremo il perché.

Grazie ai suoi principi nutritivi, i prodotti ittici riducono il tempo di digestione, che generalmente d’estate tende ad essere meno rapido, permettendo al corpo di rimanere leggero godendo di un delizioso pasto. Inoltre, la combinazione di proteine nobili, vitamine A, B e D, sali minerali come lo zinco, lo iodio, il ferro e il selenio, e gli acidi grassi Omega 3, permette di regolare i processi biochimici dell’organismo.

È importante consumarlo durante la stagione estiva alla luce anche dell’aumento delle nostre secrezioni e l’incremento dell’attività motoria che solitamente si svolge. Il pesce, infatti, contiene una buona percentuale di acqua e può far quindi fronte alla disidratazione, aiutando il corpo a reintegrare i liquidi persi durante la sudorazione.

Ecco quali altri benefici può apportare il consumo del pesce:

Regola e potenzia l’attività cerebrale

Protegge la vista e rinforza ossa, denti e capelli

Contribuisce a sviluppare i muscoli

Previene numerose patologie cardiache e cardiovascolari

E se d’estate diventa un problema non sapere quando e dove comprarlo o come conservarlo, ecco che la pescheria di Happy Wok scioglierà tutti i vostri dubbi e vi permetterà di consumare prodotti ittici in totale sicurezza. Il locale è infatti aperto tutti i giorni e vi proporrà sul bancone, costantemente refrigerato, diverse tipologie di pesce fresco di giornata. Per i pigri da cucina, inoltre, niente paura: è possibile portarlo a casa anche già cucinato dagli chef del ristorante. Non basta fare altro che scegliere, portarlo via, apparecchiare e gustarselo soli o in compagnia.