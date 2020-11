Limone e zenzero, frutti di bosco e cioccolato bianco: quale panettone Bibò scegli?

Solo al cioccolato oppure con l’uvetta e le arance candite, con le amarene e il cioccolato fondente, ai frutti di bosco con il cioccolato al latte, limone e zenzero oppure fichi e noci.

Avete già l’acquolina alla bocca? Comprensibile… Ma quale scegliete?

Sono i gusti dei Panettoni artigianali prodotti da Bibò, bar pasticceria e gelateria di Magliano de’ Marsi. E già solo a guardarli nelle foto sembra di riuscire a vedere la loro genuinità e bontà.

Nel laboratorio in Piazza della Repubblica a Magliano la produzione inizia prestissimo, intorno alle cinque del mattino. E questo è un periodo in cui si ripete per giorni e giorni.

Perché i Panettoni di Bibò sono molto conosciuti e richiesti in tutta la Marsica, considerato che la consegna oltre all’asporto, è prevista anche a domicilio.

Qualche piccolo segreto della produzione…

Ingredienti: farina, burro, uova, zucchero, lievito madre, miele.

Lievitazione: è di 48 ore.

Ma soprattutto… Che ci fanno i panettoni a testa in giù? Terminata la cottura tutti i panettoni vengono girati in modo che non si affloscino. Così facendo l’umidità evapora, rimanendo nel pirottino. Si lasciano poi riposare altre 12/14 ore.

Bibò nasce come una gelateria. Con lo spostamento in locali più grandi ha aggiunto velocemente le lavorazioni della pasticceria e da qualche anno è stata avviata anche la produzione dei panettoni.

È possibile realizzarli anche MAXI: da DUE o TRE chili, a seconda della preferenza.

Ce lo racconta Patrizio, insieme a suo fratello Massimo, titolare dell’attività ormai trentennale:

Ho frequentato un corso con il “Maestro dei Panettoni”, Denis Dianin e da lì mi è rimasta una grande passione che poi ho visto che i nostri clienti hanno apprezzato molto. La prima regola? Come diceva sempre Dianin: bisogna padroneggiare perfettamente la tradizione per fare innovazione, anche in materia di panettoni. Con prodotti selezionati e di prima qualità il resto vien da sé.

La consegna a domicilio è prevista per il territorio del Comune di Magliano e dei Comuni limitrofi ed è gratuita.

Per ordinare i dolci di Bibò è possibile chiamare i numeri:

329 4334422 oppure 348 3265121.

