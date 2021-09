Lilt, stracittadina non competitiva “corri e sostieni la prevenzione oncologica”

Avezzano. Correre per una nobile causa e per non dimenticare che prevenire significa vivere.

La lilt, lega italiana lotta tumori, che vede come presidente provinciale il dottore Antonio Addati, ha organizzato, insieme al gruppo di volontari della delegazione di Avezzano sita in via Veneto 58 e con il supporto logistico della ads runners di Avezzano, presieduta da Carmine Silvagni, una stracittadina non competitiva che si snoderà lungo le strade centrali della città.

la corsa è fissata per domenica 19 settembre, la partenza è prevista per le 9 e 30 da piazza risorgimento con raduno alle 8 e 30. La quota di iscrizione di è 3 euro e sarà devoluta alla lilt di Avezzano per la prevenzione dei tumori. Al momento dell’iscrizione saranno consegnati dei gadgets.

La lilt invita adulti e bambini a partecipare per sostenere una nobile causa come quella della prevenzione.

Per informazioni: 3479864439