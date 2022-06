Licia Monaco si laurea in Scienze cinotecniche, è la prima di tutta la provincia

Massa d’Albe. Licia Monaco è la prima laureata della facoltà di Scienze cinotecniche. Una facoltà nuova in Italia di cui la Monaco risulta essere la prima della provincia dell’Aquila ad aver concluso il ciclo di studi. Una grande soddisfazione per la giovane che ha da sempre una grande passione per gli animali.

Monaco responsabile del centro cinofilo Dogs & Horses asd di Massa D’Albe è già educatore cinofilo, tecnico sportivo csen per le discipline di Nosework e Hoopers oltre ad essere dog trainer professional con qualifica rilasciata da Fcc e riconosciuta a livello europeo. Inoltre ha anche frequentato il Master allevatori dell’ente Cinofilia Italiana (ENCI).

Il centro cinofilo Dogs & Horses asd è anche sede accademia per la regione Abruzzo Dell università popolare di Firenze per la facoltà di scienze cinotecniche. A breve verranno pubblicati i programmi Dell accademia per la prossima stagione.