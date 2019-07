Ridimensionamento scolastico, Morgante: liceo coreutico opportunità educativa per Celano e la Marsica

Celano. A Celano si torna a parlare del tema del ridimensionamento scolastico.

A sollecitare la questione è stata il consigliere comunale della Lega, Eliana Morgante, in occasione della riunione del Consiglio.

In tale occasione, infatti, la Morgante, alla luce dell’imminente scadenza dei termini stabiliti dalla Giunta Regionale di due giorni fa, e dopo aver preso atto che l’amministrazione era limitata a proporre all’istituzione scolastica il solo ripristino del vecchio Onnicomprensivo, ormai superato dalle previsioni normative e da un assetto che, dal prossimo anno, comunque garantirà la presenza di un istituto comprensivo composto dalla scuola dell’infanzia, dalla scuola primaria e dalla scuola media, la permanenza dell’Istituto Tecnico Economico in città, ha invitato le forze di maggioranza a riprendere il progetto che vedrebbe la nascita del Liceo Coreutico a Celano, progetto che il consigliere Morgante aveva già predisposto quando era ancora parte dell’esecutivo.

Per il gruppo Lega di Celano, il segretario cittadino del partito, Andrea Rosa, considerata l’importante prospettiva formativa per i giovani marsicani, sottolinea l’opportunita di convocare subito un tavolo istituzionale, per “l’avvio della concreta fattibilità di un progetto così importante per la collettività marsicana” ed evidenzia l’interessamento, tramite il Consigliere regionale Simone Angelosante, dell’Assessore regionale con delega all’istruzione, Piero Fioretti, e del Consigliere provinciale Gianluca Alfonsi.

“Oggi il nuovo indirizzo di scuola secondaria di secondo grado”, si legge nella nota, “rappresenta un’opportunità educativa non solo per Celano, ma per l’intera Marsica che, della danza, del canto e della musica, è un vero laboratorio. Oltretutto, l’auditorium “Enrico Fermi” è un edificio che, con i giusti accorgimenti, ben si presta ad ospitare una realtà scolastica del genere. In altri termini, i tempi sono maturi”.