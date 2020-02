Licei militari dell’esercito, marina e aeronautica: le informazioni per partecipare al concorso

Avezzano. Bandito il concorso per l’ammissione di 297 giovani ai licei delle scuole militari di esercito, marina e aeronautica per l’anno scolastico 2020-2021.

I posti disponibili nelle scuole militari sono così ripartiti: alla “Nunziatella” di Napoli, 36 posti per il liceo classico, 54 per lo scientifico; al “Teuliè” di Milano, 36 posti per il liceo classico, 54 posti per lo scientifico; alla scuola navale militare “Francesco Morosini” di Venezia, 20 posti per il liceo classico, 52 posti per lo scientifico; alla scuola militare aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze, 18 posti per il liceo classico, 27 per lo scientifico.

La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è pubblicato portale dei concorsi online del ministero della difesa (www.difesa.it), dovrà essere compilata online necessariamente entro e non oltre il 15 marzo 2020. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi: a) che siano nati tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2005, estremi compresi; b) che siano in possesso dell’idoneità all’ammissione al 1° liceo classico o al 3° liceo scientifico o sono in grado di conseguire la predetta idoneità al termine dell’anno scolastico 2019/2020. Se hanno conseguito la predetta idoneità in un precedente anno scolastico, saranno comunque ammessi al 1° anno del liceo classico o al 3° anno del liceo scientifico.

I giovani abruzzesi interessati possono avere tutte le informazioni utili presso l’ufficio arruolamenti di Avezzano, in via Cerri n. 6, che è aperto al pubblico il giovedì dalle 16 alle 18. Possono anche scrivere agli indirizzi email [email protected] e [email protected]

Le informazioni per i concorsi possono essere richieste anche all’ufficio reclutamento e comunicazione presso la caserma “Pasquali” dell’Aquila.