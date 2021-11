Libri di testo gratuiti, ad Avezzano domande fino al 10 dicembre

Avezzano. Via libera alle domande di contributo per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo: le famiglie degli studenti (o coloro che ne fanno le veci) che frequentano la scuola dell’obbligo e secondaria superiore residenti nel Comune, possono presentare le richieste entro il 10 dicembre. Non tutte, però: le richieste, corredate da documentazione comprovante la spesa sostenuta, infatti, come da avviso a firma congiunta del vice sindaco con delega al sociale, Domenico Di Berardino, e dell’assessore alla pubblica istruzione, Patrizia Gallese, sono aperte alle famiglie con reddito ISEE non superiore a 15.493,71 euro.

La modulistica è disponibile sul sito www.comune.avezzano.aq.it oppure può essere ritirata allo sportello di Segretariato sociale in via Vezzia n.32/A previo appuntamento telefonico (0863/501323- 0863/501377), mentre le domande devono pervenire all’Ente -entro il termine perentorio del 10 dicembre- a mezzo raccomandata AR, all’ufficio protocollo, Piazza Della Repubblica n 8; tramite Pec all’indirizzo [email protected] oppure consegnate a mano direttamente all’ufficio Protocollo del Municipio, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.