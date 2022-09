Libera la tua autenticità: scegli scarpe comode e giuste e cammina in montagna

Camminare… Non per formazione tecnica ma per puro diletto… Camminare per solo piacere è cercare una propria maturazione, quell’autenticità che spesso finisce soffocata nelle consuetidini quotidiane, diventando così maledettamente inespressa.

Escursioni, passeggiate in montagna, presuppongono però sicurezza. E anche nei viaggi solitari, anche in quelli in cui non è necessaria un’esperienza specifica, è indispensabile essere sempre in una condizione di sicurezza. Nell’abbigliamento e nelle calzature.

È questo il periodo dell’anno in cui diventano necessarie scarpe impermeabili ma allo stesso tempo traspiranti. Che resistano all’acqua e che mantengano i piedi sempre freschi e asciutti. Con suole stabili garantiscano benessere non solo al piede ma a tutto il corpo.

Per non ritrovarsi poi con mal di schiena, “ginocchia fuori uso” o male al collo. A S.O.M. Officine Ortopediche uno staff esperto e competente è pronto a consigliarvi la calzatura più adatta ai vostri viaggi a piedi… Sotto il cielo!