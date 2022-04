Lì dove il cuore è una grotta nascosta… Nella foresta di tassi che sorreggono faggi

Camminare tra le foglie. Stupirsi ancora di bellezza, di meraviglia. Colorarsi gli occhi di natura. E curare il cuore e dare fiato all’anima. Qualche volta sentirsi anche osservati dagli animali selvatici. Che di certo vedono, annusano e avvertono presenze.

Non so se siete mai riusciti a farlo. Io sì.

E ogni volta è come una magia che si compie. In collaborazione con My Zona, la nuova applicazione in cui puoi “tracciare” il tuo posto del cuore, ho realizzato delle immagini e qualche video di un’escursione in quello che sembra “un bosco nel bosco”, come lo ha definito un amico del posto, affezionato al Vallone Tasseto. Si tratta di una foresta di tassi che si trova in una Riserva generale del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, in un sito di interesse comunitario. Il che vuol dire che per attraversarla bisogna attenersi a delle regole che permettono una maggiore conservazione dei luoghi.

Si trova a Villavallelonga, in provincia dell’Aquila.

È un posto che ricorda una foresta primordiale, dove ci sono altissimi faggi che nascondono tanti verdi tassi che sembrano essere lì a sorreggerli. Quasi a spingerli al cielo. Lungo il sentiero, tracciato, c’è una deviazione. Si sale e con una piccola svolta a sinistra si arriva in una grotta. In questo periodo dell’anno, a primavera, piena di acqua, che corre poi a valle. Se dall’interno si guarda fuori la grotta diventa un cuore.

Sono posti attraversati da orsi, cervi, lupi. La mia accompagnatrice mi indica a terra degli escrementi di lupo. Ancora una volta, a curar le ferite del cuore, è arrivata la natura. Immensa. Eternamente immensa.

