Arrivano nuovi cinesi per delineare il futuro di LFoundry, Wuxi Xichanweixin gestirà il sito avezzanese

Avezzano. Arrivano altri partner dall’Oriente per delineare il futuro di LFoundry. Doveva chiudersi ieri l’operazione commerciale che ha portato l’azienda più grande del territorio nelle mani della Jiangsu Cas-Igbt Technology per 112.816.089 milioni di dollari. E invece è slittata di qualche giorno perché sono arrivati nuovi imprenditori pronti a “rafforzare la società che mira a svolgere un ruolo primario nella fornitura di dispositivi a semiconduttore e circuiti integrati”.

Un nuovo investitore, infatti, si sta unendo nella squadra e altri ingressi sono previsti, rafforzando così le potenzialità di LFoundry. Questo è il motivo per cui SMIC, LFoundry e Jiangsu CAS-IGBT Technology annunciano oggi di aver sottoscritto un accordo di assegnazione per il quale Jiangsu CAS-IGBT Technology assegna tutti i diritti, le responsabilità, i benefici e gli obblighi relativi a LFoundry (previsti dal precedente accordo firmato in data 31 marzo 2019) a Wuxi Xichanweixin Semiconductor CO., LTD.

Secondo quanto riferito dall’azienda Wuxi Xichanweixin Semiconductor è una società creata secondo le leggi della Repubblica Popolare Cinese incentrata sulla progettazione, lo sviluppo e la vendita di dispositivi a semiconduttore e circuiti integrati. La società è stata istituita negli ultimi tre mesi per consentire l’entrata di ulteriori investitori e ora è stata costituita e registrata per 2 miliardi di RMB. Di conseguenza, gli obblighi e i diritti di Jiangsu sono stati trasferiti a Wuxi Xichanweixin Semiconductor per il completamento della transazione prevista il 19 luglio 2019

Wuxi Xichanweixin Semiconductor utilizzerà le competenze tecnologiche di Jiangsu CAS-IGBT e di LFoundry per sviluppare e produrre dispositivi a semiconduttore e circuiti integrati per una vasta area di applicazioni.