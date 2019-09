Il ministero per lo Sviluppo economico convoca LFoundry, martedì l’atteso vertice con la nuova proprietà

Avezzano. Il ministero per lo Sviluppo economico convoca LFoundry e si prepara a chiarire i nodi sul futuro dell’azienda più grande del territorio. E’ arrivata dopo mesi d’attesa la convocazione dell’azienda più grande del territorio in via Molise.

Martedì i rappresentanti delle parti sociali e il vice capo di gabinetto, Giorgio Sorial, si incontreranno in via Molise per fare il punto sul futuro dell’azienda venduta definitivamente a luglio scorso ai cinesi di Wuxi.

I sindacati chiederanno di poter avere tra le mani un piano industriale utile per evidenziare eventuali obiettivi della nuova proprietà. Al vertice, fissato per le 16, sono stati invitati a partecipare anche i rappresentanti del Comune di Avezzano e della Regione Abruzzo.