LFoundry spegne la clean room per 12 ore, dipendenti in contratto di solidarietà. Ecco cosa accadrà

Avezzano. LFoundry spegne la clean room per 12 ore, dipendenti in contratto di solidarietà. Sono previste delle azioni di manutenzione nei prossimi giorni nello stabilimento della zona nord della città. Per questo motivo la direzione aziendale ha incontrato le rsh e insieme hanno buttato giù una serie di aggiornamenti per la gestione dei contratti di solidarietà richiesti dall’azienda in autunno per gestire i problemi legati al calo delle commesse ed entrati in vigore per 1.500 dipendenti dal primo dicembre.

Gli interventi previsti per martedì costringeranno gli operatori e il personale a osservare per un’intera giornata i contratti di solidarietà dalle 8 alle 20. Le attività degli operatori riprenderanno in parte lo stesso giorno a partire dalle 20 e per altri invece il giorno successivo dalle 14. I tecnici manutentori lavoreranno regolarmente per seguire le attività, mentre l’ingegneria si assenterà parzialmente spostando, dove possibile, i giorni di assenza per i contratti di solidarietà già calendarizzati. Supervisori e area lead saranno presenti per completare le attività di formazione già in corso.