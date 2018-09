LFoundry, slitta di un mese la riorganizzazione del lavoro. I sindacati chiedono confronto in Regione

Avezzano. Slitta di un mese la nuova organizzazione del lavoro in casa LFoundry. La notizia è stata data ieri mattina durante un vertice aziendale al quale hanno preso parte i rappresentanti delle parti sociali e i delegati delle risorse umane Alessandro Albertini e Fabrizio Felli. In sostanza i nuovi turni, che dovevano essere organizzati con 2 giorni di lavoro, 3 giorni di riposo – sempre con turni da 12 ore – per sostituire i tradizionali 4 giorni di lavoro e 4 giorni di riposo, scatteranno dal primo novembre. La decisione è stata presa a seguito della necessità dell’azienda di strutturare in modo capillare i gruppi di lavoro e poter distribuire poi equamente le commesse per evitare intoppi futuri. Sul tavolo, inoltre, è stato posto anche il tema del telelavoro per i giornalieri e dello smart working del quale si parlerà più approfonditamente nei prossimi incontri.

Neanche una parola, invece, sul dibattuto caso degli interinali ai quali alla scadenza di contratto è stato chiesto di rimanere a casa. Sulla vicenda, inoltre, è stata aperta anche un’inchiesta interna per risalire all’autore dei bigliettini anonimi lasciati fuori dalla clean room nei quali si rivendicavano sacrifici e lavoro non riconosciuti dalla dirigenza. “Abbiamo parlato dell’organizzazione del nuovo turno che a breve partirà”, ha commentato Angelo Gallotti, segretario Uilm – Uil “e inoltre è stato affrontato il tema dei giornalieri sui quali bisogna fare una riflessione. Abbiamo chiesto al ministero per lo Sviluppo economico un incontro con l’azienda per capire meglio cosa accadrà in futuro”. Secondo Antonello Tangredi segretario Fim – Cisl “ho chiesto di aprire un tavolo alla Regione Abruzzo con il coinvolgimento del presidente Giovanni Lolli per fare chiarezza sulle dinamiche industriali sulle quali si continua a tergiversare troppo. E’ ora di smetterla di giocare con le incertezze”.