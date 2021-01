LFoundry: sindacati e lavoratori in presidio davanti all’azienda. Con loro anche sindaci

Avezzano. E’ il giorno del presidio davanti all’azienda in LFoundry. I rappresentanti dei sindacati hanno chiamato a raccolta i sindaci e i rappresentanti istituzionali del territorio per far sentire tutti insieme la voce della Marsica all’azienda. Oggi è previsto lo sciopero dei giornalieri che, secondo le previsioni delle organizzazioni sindacali, si asterranno compatti dal lavoro.

Proprio in occasione dello sciopero le parti sociali hanno dato appuntamento a tutti in mattinata davanti al sito per dire no all’esclusione dei dipendenti e delle rsu dalla riorganizzazione del lavoro in atto in questi giorni nello stabilimento più grande del territorio dove si producono memorie volatili. Sarà presente il primo cittadino di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, che già nei giorni scorsi ha aperto un dialogo con i rappresentanti dei sindacati. Con lui anche tanti sindaci del territorio che hanno deciso di essere vicino ai dipendenti LFoundry in questa delicata fase.

“Nel pomeriggio di ieri abbiamo svolto una riunione in videoconferenza con il sottosegretario al MiSE Gian Paolo Manzella”, dichiarano in una nota del Pd i segretari regionale e provinciale Michele Fina e Francesco Piacente, “abbiamo avuto modo di dare gli opportuni aggiornamenti al sottosegretario sulla vertenza LFoundry. Saremo al presidio davanti allo stabilimento per sostenere il sacrifico di lavoratori e lavoratrici in questo difficile momento. Sarà, anche, l’occasione per dare conto, ai lavoratori e ai sindacati, dei contenuti della riunione odierna e degli sviluppi in corso al Ministero”.