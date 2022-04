LFoundry: si tratta per i contratti di espansione, un’assunzione ogni tre pensionamenti

Avezzano. Sta entrando nel vivo la discussione in LFoundry sui contratti di espansione. Dopo i primi due incontri esplorativi delle scorse settimane oggi si terrà un nuovo vertice tra i responsabili del sito industriale di Avezzano, dove si producono memorie volatili, le organizzazioni sindacali – con i segretari di Fim – Cisl, Uilm – Uil e Failms (Fiom – Cgil ha deciso di non prendere parte alla trattativa e di andare avanti con il rinnovo delle rsu) e i rappresentanti sindacali di stabilimento.

Per il momento si è parlato della possibilità di procedere con l’applicazione del contratto di espansione per trenta dipendenti. Il rapporto previsto dalla legge è di tre a uno. Cioè per ogni tre lavoratori che lasceranno l’azienda uno sarà assunto. I sindacati puntano però a variare questa proporzione e a fare entrare in LFoundry nuovi dipendenti che si aggiungeranno ai 1.400 circa già al lavoro.