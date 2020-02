LFoundry si prepara a mandare in pensione i turni da 12 ore, domani le assemblee in azienda

Avezzano. Era nell’aria da giorni e alla fine l’ipotesi di mandare in pensione i turni da 12 ore è stata annunciata proprio dai vertici di LFoundry. Nell’ambito di un incontro che si è svolto nella sede di Confindustria all’Aquila la delegazione dello stabilimento marsicano ora passato nella mani della start up cinese Wuxi ha spiegato alle parti sociali presenti che per tagliare il costo del lavoro si potrebbero adottare turni da 8 ore.

Una soluzione che già da giorni era circolata tra gli ambienti di LFoundry e che ora gli stessi dipendenti dovranno decidere se accettare o meno. I turni da 12 ore che dal 2000 vengono osservati in azienda hanno infatti una serie di benefici per i lavoratori che verrebbero meno con l’arrivo delle 8 ore. Per ora, però, nulla è stato deciso.

Nel vertice di ieri in Confindustria, infatti, l’azienda ha soltanto suggerito questa ipotesi chiedendo poi ai sindacati di presentare a loro volta delle proposte che saranno poi vagliate insieme. Le parti sociali per domani – dalle 19 alle 20 e poi dalle 20 alle 21, e poi ancora per il 10 e l’11 febbraio hanno convocato le assemblee per ascoltare i cittadini.