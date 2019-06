LFoundry, eletti i nuovi rappresentanti sindacali di stabilimento. Uilm – Uil più votata

Avezzano. Dopo mesi di rinvii sono stati eletti i nuovi rappresentanti sindacali di stabilimento in casa LFoundry. Ieri, dopo la chiusura dei seggi, è partito lo scrutinio che si è concluso in tarda serata. Dei 1.453 aventi diritto in 590 hanno votato per la Uilm – Uil che ha ottenuto sette seggi – Domenico Cesta 122 voti (il più votato in assoluto tra tutte le liste), Luigi Abruzzo 78 voti, Monica Di Cola 63 voti, Eugenio Franchi 56 voti, Andrea Campione 54 voti, Gianfilippo De Blasis 45 voti e Adamo Riddei 39 voti.

Segue al secondo posto la Fiom – Cgil con 447 voti e cinque seggi – Roberto Di Francesco 111, Diego Di Francesco 85, Donato Buccini 80, Rocco Rossi 71 e Ciro Sabatino 48. Alla Fim – Cisl sono andati 199 voti e due seggi Luca Centipezzutilli 62 e Alessandro Maurizi 36 e alla Failms 60 voti e un seggio Fernando Di Gianfilippo 36.

“Si tratta”, ha commentato Angelo Gallotti, segretario Uilm L’aquila Teramo, “di un grande risultato che ripaga il lavoro di questi anni. Ora, come promesso durante questi giorni intensi di campagna elettorale, il nostro impegno sarà quello di seguire e monitorare l’evoluzione della LFoudry, in una fase tanto delicata quanto importante della sua vita, alle prese con cambi societari significativi.

Il nostro obiettivo rimane sempre quello di preservare il grande patrimonio di competenze dei tanti lavoratori del sito, che rappresentano il grande valore di questa azienda. Sicuramente continueremo a lavorare con passione, energia e intelligenza come abbiamo fatto in questi anni per ancorare ancora di più l’azienda al nostro territorio, salvaguardando posti di lavoro, nell’interesse di tante famiglie e operai”.