Avezzano. LFoundry rinnova il contratto con la Must service, ma la società taglia le ore ai dipendenti che si preparano a scioperare. È stato rinnovato il 31 marzo l’accordo tra lo stabilimento più grande del territorio e l’azienda di multiservizi che si occupa delle pulizie all’interno del sito.

Compito della Must service igienizzare tutti gli spazi dell’azienda dove si producono memorie volatili. I trenta dipendenti della Must service srl, però, non hanno potuto esultare per il rinnovo del contratto dal momento che si sono visti decurtare delle ore di lavoro dal loro contratto.

“Abbiamo evidenza e quindi certezza che il decadimento di un’azienda passa anche attraverso i servizi”, ha commentato Antonello Tangredi, segretario territoriale Fim – Cisl, “la Must service si è aggiudicata di nuovo l’appalto per le operazioni di pulizia all’interno di LFoundry, facendo l’offerta a ribasso, e ora ha deciso di tagliare gli orari ai 30 dipendenti. Nel fine settimana, per esempio, c’erano sempre due persone in turno, ora ce n’è una sola. E così anche nei festivi. Chiediamo che vengano ripristinati gli orari precedenti al 31 marzo, altrimenti si andrà allo sciopero”.