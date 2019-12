LFoundry oggi in Confindustria, i sindacati vogliono la verità sul futuro dei contratti di solidarietà

Avezzano. E’ atteso per questo pomeriggio l’incontro sui contratti di solidarietà in casa LFoundry. Nello stabilimento da dicembre 2018 sono attivi gli ammortizzatori sociali ma nessuno sa se saranno interrotti a maggio 2020 o andranno oltre. La start – up cinese Wuxi, che ha acquistato il cento per cento delle quote dell’azienda produttrice di memorie volatili, per ora non ha svelato le carte e nessuno sa quello che accadrà.

Una situazione delicata anche alla luce del mancato confronto al ministero dello Sviluppo economico che doveva chiarire il nuovo assetto della società. Questo pomeriggio alle 15 si presenteranno nella sede di Confindustria L’Aquila su invito del direttore Francesco De Bartolomeis i segretari provinciali di Failms – Cisal, Fim – Cisl, Fiom-Cgil, Uilm – Uil, i rappresentanti sindacali di stabilimento e i delegati di LFoundry che dovranno dare delle risposte concrete sulla gestione degli ammortizzatori sociale e sull’organizzazione del lavoro nei mesi che verranno.