LFoundry, l’allarme delle Rsu: “Poche luci e tante ombre sullo stabilimento di Avezzano”

Avezzano. “I Team Members Meetings (TMM, incontri dirigenza – dipendenti), che hanno preso il via subito dopo le assemblee sindacali in cui i delegati hanno denunciato, oltre alla mancanza di dialogo con la proprietà, una totale assenza di informazioni sui piani industriali e la tenuta occupazionale, la continua fuga di personale e la precarizzazione dei ruoli tecnici e espresso preoccupazione per la salute dei lavoratori e per la sicurezza del sito, hanno alimentato ulteriori so spetti sui temi che motivano lo stato di agitazione”.

Lo fanno sapere le rsu aziendali in una nota, che continua:



“Dal punto di vista industriale, l’annuncio di Sparc – di cui ancora poco si conosce in termini societari e che parla ai dipendenti solo attraverso l’AD (niente mail , niente pagine web, niente visite da parte dei soci fondatori…) – circa l’acquisizione di altri siti, non mette affatto al riparo Avezzano dalla competizione per assicurarsi il carico della linea e desta non poche perplessità l’affermazione che la partita si gioca SOLO IN TERMINI economici e NON qualitativi , ovvero PRODUCE CHI COSTA MENO!

Non rassicura neanche l’annuncio dell’introduzione di diversi dispositivi power nel prossimo futuro poiché non vi è alcuna garanzia che verranno prodotti in Italia, ad Avezzano, dove non vi sarebbero comunq ue macchine idonee sufficienti.