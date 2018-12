LFoundry, l’aggiornamento del software tarda ad arrivare. Paliani (Uilm-Uil): di chi sono le responsabilità di questo fallimento?

Avezzano. “Sono più due anni che in LFoundry è partito il progetto per cambiare il software di gestione MES (Manufacturing Execution System), il sistema informatizzato che gestisce e controlla la funzione produttiva di un’azienda, ma siamo di fronte a un ritardo di svariati mesi nell’implementazione del nuovo programma”. A denunciare la situazione dell’azienda più grande del nucleo industriale della città è Michele Paliani, della Uilm Nazionale, che è intervenuto per far sì che la situazione si possa sbloccare nell’interesse dei lavoratori.

“Si ha la sensazione della tipica figura dei musicisti sul Titanic, che continuavano a suonare pur nella consapevolezza che il transatlantico stava per inabissarsi”, ha spiegato Paliani, “poiché il nuovo MES è vitale per il prosieguo dell’attività di LFoundry, mi sorgono alcune domande: quanto è costato tutto il lavoro? C’è un piano oggi che porti a una effettiva transizione? C’è un piano nel caso non si riesca a utilizzare il nuovo prodotto? Questo ritardo, o meglio questo fallimento, nell’implementazione del nuovo MES influenza la ricerca di nuovi partner?”.

Il segretario Paliani si è chiesto “di chi sono le responsabilità di questo fallimento? È stato firmato un contratto di solidarietà che presupponeva alcune tempistiche relative al MES. È ancora applicabile? Ricordiamo che in azienda si fanno contestazioni disciplinari per comportamenti molto meno gravi! Di tutto questo chiederemo ragione all’azienda”