Ore d’attesa per il futuro di LFoundry, oggi l’incontro al ministero dello Sviluppo economico

Avezzano. Sono ore d’attesa per i dipendenti di LFoundry in vista dell’incontro di questa mattina. Dopo il rinvio del faccia a faccia tra azienda e sindacato previsto per dicembre scorso, questa mattina le parti si incontreranno nella sede del ministero per lo Sviluppo economico a Roma.

L’appuntamento è tra quelli fondamentali per il futuro del sito perchè ci si aspetta che la Wuxi, start – up cinese che ha acquisito a luglio scorso il 100 per 100 delle quote del sito avezzanese, possa rivelare quali sono le sue reali intenzioni per l’azienda marsicane.

Il piano industriale e il business plan dovranno essere quindi rivelati per permettere alle parti sociali di capire in che direzione sta andando l’azienda. In molti, inoltre, vogliono sapere anche se i 1.500 dipendenti verranno tutelati e se soprattutto gli ammortizzatori sociali in scadenza a maggio saranno bloccati o eventualmente prorogati.

Secondo Michele Paliani, segretario nazionale di Uilm – Uil è fondamentale conoscere “lo stato effettivo dei nuovi progetti di ricerca e sviluppo. Chiediamo alla Regione Abruzzo se sono stati previsti finanziamenti per la riqualificazione del personale, al fine di non disperdere e tutelare queste importanti professionalità di uno dei più importanti stabilimenti abruzzesi. Bisogna poi rivedere la turnazione che come Uilm riteniamo ormai insostenibile così come articolata, in quanto crea non poche difficoltà alle lavoratrici e lavoratori. Durante questi anni nello stabilimento già si sono state sperimentate turnazioni molto più flessibili che rendono meno pesanti le notti consecutive per i lavoratori interessati”