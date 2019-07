La Failms Cisal ritira il ricorso contro le elezioni per il rinnovo delle rsu di stabilimento in LFoundry

Avezzano. Passo indietro della Failms Cisal sul ricorso contro le elezioni per il rinnovo delle rsu di stabilimento in LFoundry. Dopo una lunga diatriba il sindacato ha deciso di fare un passo indietro. Nei giorni scorsi infatti l’ispettorato nazionale del lavoro aveva convocato le organizzazioni sindacali all’Aquila per un confronto sul caso.

La chiamata alle urne per i 1.453 dipendenti dell’azienda più grande del territorio, dove si producono memorie volatili e componentistica per la micro elettronica, era stata accompagnata da numerose polemiche nonché dall’esclusione di alcuni candidati.

Tutte le sigle sindacali si sono immediatamente mobilitate per tornare a votare fino a quando non sono state fissate nuove elezioni dal comitato dei garanti e sono stati eletti i 15 rappresentanti sindacali di stabilimento. La Failms Cisal ha deciso però di andare avanti per la sua strada presentando ugualmente il ricorso.

Il capo dell’ispettorato territoriale Luca Camplese nei giorni scorsi, dopo una riunione andata a monte a causa dell’assenza di tutte le parti sociali fatta eccezione per la Fiom Cgil, ha ricevuto da Gualtiero Barletta, segretario generale nazionale pro tempore della Failms Cisal una richiesta di non procedere al ricorso presentato per l’annullamento delle elezioni.