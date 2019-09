Appello delle parti sociali al Mise: il tavolo di crisi sul futuro di LFoundry deve riunirsi al più presto

Avezzano. Le parti sociali chiedono la convocazione di un tavolo di crisi sul futuro di LFoundry. Da mesi Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil chiedono al Mise di poter tornare a parlare di LFoundry che nel frattempo è passata nelle mani della cinese Wuxi. Per questo ieri è arrivato l’ultimo appello in ordine di tempo alle istituzioni con l’intento di sedersi quanto prima intorno a un tavolo in via Molise.

“Questa mattina (ieri per chi legge) Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil e i rappresentanti sindacali di stabilimento di LFoundry di Avezzano si sono incontrati per fare il punto della situazione industriale – finanziaria”, ha spiegato Antonello Tangredi, segretario di Fim – Cisl, a nome di tutte le organizzazioni sindacali, “ciò è stato necessario a seguito dell’ennesimo passaggio di “mano”. Dal momento che l’azienda non ha inteso dare riscontro alla richiesta d’incontro fatta pervenire dalle organizzazioni sindacali il 23 luglio dopo ampia discussione è stato deciso di chiedere un incontro al ministero per lo Sviluppo economico dove è già aperto un tavolo di crisi dal 2012″.

Le parti sociali, dal momento che le numerose richieste di confronto tra azienda, istituzioni e sindacalisti non sono state accolte, hanno voluto interpellare organizzazioni sindacali nazionali con l’obiettivo di avere quanto prima chiarimenti sul futuro industriale e occupazionale. I 1.500 dipendenti del sito della zona industriale della città, infatti, sono in contratto di solidarietà da dicembre 2018. Gli ammortizzatori sociali, però, saranno validi per altri 2 anni e poi bisognerà capire come i nuovi proprietari vorranno gestire il personale. La Wuxi Xichanweixin Semiconductor ha rilevato le azioni di Marsica Innovation spa e Isar Valley GmbH e ora possiede il 100 per cento delle quote di LFoundry.