In LFoundry la produzione non raggiunge gli standard e i contratti di solidarietà andranno avanti fino a maggio

Avezzano. I contratti di solidarietà non potranno essere interrotti. In casa LFoudry la produzione non ha raggiunto ancora gli standard e per questo nell’incontro tra i vertici aziendali e la segreteria provinciale e la rsu Uilm è stato confermato che gli ammortizzatori sociali andranno avanti fino a maggio.



“La delegazione sindacale nell’esaminare tali dati, ha richiesto una riduzione di contratti di solidarietà per il mese di dicembre”, hanno spiegato della segretaria provinciale della Uilm Uil guidata da Angelo Gallotti, “la direzione aziendale non ha accolto l’istanza poiché a oggi la produzione non raggiunge i volumi produttivi necessari per evitare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, che rimangono l’unica scelta

responsabile al fine di scongiurare una dichiarazione di esuberi”.

Secondo la Uilm la presentazione del business plan “diventa fondamentale e si auspica che l’incontro al ministero dello Sviluppo economico avvenga nei tempi previsti. Durante l’incontro è emersa anche la possibilità di affrontare la discussione relativa agli orari di lavoro e a una diversificazione delle turnazioni estesa a tutta la popolazione, turnista e normali, all’interno di un piano di uscita dal contratto di solidarietà, quali strumenti per far fronte ad eventuali persistenti necessità di scarico di ore di lavoro”.