LFoundry avvia la sperimentazione dei nuovi turni, da maggio 2 giorni di lavoro e 3 di riposo per oltre 100 dipendenti

Avezzano. Questa mattina le Rsu di LFoundry e la direzione aziendale si sono incontrati per continuare la discussione iniziata nelle scorse settimane. Tema dell’incontro il turno 2-3, buste paga, Mes e accordo ferie. Nel corso della riunione e’ stato firmato l’accordo per la gestione delle ferie del 2019 sulla base del documento dello scorso anno.

Ecco la novità rispetto al precedente accordo: a partire dal mese di marzo, infatti, e’ possibile tornare a fruire di ferie e sembra, inoltre, che siano state aumentate le soglie delle ore residue a disposizione a fine anno, 60 ore per i giornalieri e 72 per i turnisti.

Per quanto riguarda il nuovo calcolo delle buste paga e’ stato chiarito il meccanismo che consentirà di eliminare l’impatto sul cedolino di aprile 2019: le competenze variabili del mese di marzo verranno anticipate sulla base del previsionale e risulteranno come anticipo concesso ai dipendenti, da restituire a fine carriera.

Per quanto concerne il turno 2-3, a partire dal mese di maggio 2019 la sperimentazione verrà allargata a tutti gli operatori del reparto di Photo – circa 80 persone – per la durata di 6 mesi, arrivando cosi’ ad un totale di 110 dipendenti coinvolti.

Gli 11 aventi diritto ancora in lista di attesa verranno assorbiti successivamente, anche in sostituzione di chi, per vari motivi, potrebbe non aderire alla sperimentazione. Si sta inoltre valutando l’applicazione del 2-3 ai reparti Bench e CVD.

Sul tema Mes la migrazione dovrebbe avvenire ad inizio aprile, con le modalità inizialmente previste per dicembre 2018. In ultimo, in merito alla situazione della linea, “ci si aspetta un impegno di 1,65 milioni di moves settimanali, inferiore a quanto lavorato fino ad oggi e questo richiederà una revisione delle percentuali di assenza per Cds”. Il prossimo incontro e’ previsto per il 22 marzo.