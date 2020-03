LFoudry, il sindacato propone una turnazione sperimentale e l’azienda apre al dialogo

Avezzano. Si apre la discussione sulla turnazione 2 più 3 in casa LFoundry. Dopo il cartellino rosso dei dipendenti al turno da 8 ore si è aperto un dibattito su una nuova opzione che gli stessi lavoratori hanno già sperimentato in azienda.

Nei giorni scorsi durante la discussione nella sede di Confindustria all’Aquila è emerso che ci sarebbe la possibilità di eliminare la vecchia turnazione – quattro giorni di lavoro e quattro di riposo – sostituendola con quella già sperimentata nel sito – un giorno, una notte, uno smontante e due riposi – con turni sempre da 12 ore.

“L’azienda pur non essendo nelle condizioni di entrare nel merito della discussione si è resa disponibile a fare un ragionamento sul turno due più tre”, ha commentato l’rsu Monica Di Cola (Uilm – Uil), “ha rilevato una serie di criticità e ci ha chiesto di affrontarle insieme durante il periodo della trattativa. L’altro dato positivo è che hanno accettato di fare un ragionamento sulla complessità delle problematiche della fabbrica in maniera parallela e non vincolante”.

Di fatto i nuovi turni sono possibili, ma bisogna organizzarsi bene e in fretta. L’azienda infatti ha l’esigenza di pianificare a breve le ferie estive e per questo bisogna decidere quanto prima per la turnazione. Inoltre sono state presentate delle perplessità per la gestione, tra le altre cose, delle malattie, dei permessi previsti dalla legge 104, e per la creazione necessaria di una quinta squadra di lavoro.

“Per quanto riguarda il problema ferie e contratti di solidarietà faremo parallelamente delle riunioni in settimana con la direzione aziendale”, ha evidenziato Roberto Di Francesco, rsu (Fiom – Cgil), “per la nuova turnazione la discussione richiesta e ribadita dal sindacato va fatta su tutta la fabbrica, senza spaccare i lavoratori e l’azienda. Come rsu ci incontreremo lunedì per andare a formulare delle proposte in vista del prossimo incontro previsto per il 5 marzo”