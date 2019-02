Lezioni di rugby nella scuola per l’infanzia Pio XII di Sante Marie per un progetto di attività psicomotoria

Sante Marie. Il rugby entra nella scuola per l’infanzia Pio XII di Sante Marie per un progetto di attività psicomotoria. E’ partita la nuova iniziativa promossa dall’istituto scolastico in collaborazione con l’Avezzano rugby. Il progetto è coordinato dai tecnici della società sportiva e dagli insegnanti con l’intento di promuovere attività teoriche e pratiche sia nella sala polifunzionale della scuola sia nella società sportiva. I bambini hanno apprezzato molto le lezioni e si sono lasciati coinvolgere dai tecnici in un gioco di squadra che ha entusiasmato tutti. Le lezioni continueranno nelle prossime settimane e a maggio i piccoli rugbisti parteciperanno alla festa di primavera nel campo da rubgy di via dei Gladioli di Avezzano per un torneo educativo.