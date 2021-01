L’ex scuola di via Pozzo Santino passa al Comune di Capistrello: sarà un centro culturale

Capistrello. L’ex edificio scolastico di via Pozzo Santino passa dal Demanio nelle mani del Comune di Capistrello che lo trasformerà in un centro culturale. La struttura del paese dove fino a un anno fa trovavano posto quattro associazioni del paese. Proprio all’inizio del 2020, infatti, “Endurkap racing”, “Arzibanda”, “Coro Monte Arezzo” e “Croce Rossa” avevano ricevuto una lettera di sfratto da parte del Comune dalla loro sede all’interno dell’ex scuola diventata ormai inagibile.

Il primo cittadino, Francesco Ciciotti, aveva promesso loro che non appena il Comune fosse entrato in possesso del bene avrebbe fatto partire l’iter per la messa in sicurezza e, al termine dei lavori, sarebbero potuti rientrare. L’iter che porterà alla costruzione di un vero e proprio polo culturale è iniziato solo pochi giorni fa. Il Comune di Capistrello, nella persona del sindaco Ciciotti, è riuscito ad acquisire il bene che l’agenzia territoriale del Demanio voleva mettere all’asta.

Il direttore regionale Abruzzo e Molise dell’Agenzia del Demanio, Raffaella Nanni, è stata ricevuta nei giorni scorsi in Comune e ha firmato l’atto con il quale l’ex scuola di via Pozzo Santino diventa un bene di Capistrello. Il primo cittadino, dopo aver ringraziato il direttore Nanni per aver seguito il lungo percorso che ha portato alla sigla dell’accordo, ha annunciato di voler iniziare a lavorare subito per reperire i fondi necessari per la ristrutturazione dello stabile.