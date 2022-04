L’ex ministro Spadafora alla Pinguino per inaugurare la biblioteca e presentare il suo libro

Avezzano. Domani, sabato 2 aprile 2022, alle ore 17:00, al Centro sportivo Pinguino Village, in via Massa D’Albe ad Avezzano, arriva l’onorevole e già Ministro allo Sport e alle Politiche Sociali, Vincenzo Spadafora. Sarà l’occasione per inaugurare la nuova biblioteca “Nuota nella cultura” e presentare il libro “Senza Riserve” che l’ex ministro ha pubblicato lo scorso anno.

Durante l’incontro verranno premiati gli atleti che hanno partecipato ai Criteria Nazionali Giovanili a Riccione, tra cui Giorgia Fabiani che ha riportato la medaglia di bronzo.

All’evento parteciperanno l’onorevole Gianluca Vacca, l’assessore allo sport della Regione Abruzzo, Guido Quintino Liris, l’assessore alle politiche sportive del Comune di Avezzano, Pierluigi Di Stefano, il sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, il sindaco di Cerchio, Gianfranco Tedeschi e il consigliere della Provincia dell’Aquila, Gianluca Alfonsi. Il moderatore sarà l’esperto di comunicazione e formazione, Armando Floris.

“Siamo molto onorati di ospitare l’on. Spadafora alla Pinguino”, hanno dichiarato il presidente, Daniela Sorge e il direttore, Nazzareno Di Matteo, “perché, in uno dei momenti più duri per tutti, è stato il protagonista di una rivoluzione coraggiosa e decisiva per il mondo dello sport. Dal riconoscimento dei bonus ai collaboratori sportivi, portando alla luce un mondo sommerso, alla riforma dello sport che attendiamo venga attuata al più presto dall’attuale Governo. Meriti per cui gli abbiamo conferito il premio speciale “Pinguino d’oro 2020”, avendo riportato dignità e considerazione al nostro settore. Due anni fa, infatti, in diretta zoom si svolse la cerimonia di consegna virtuale – continuano – e sabato, finalmente, grazie alla sua rinnovata disponibilità, lo avremo ospite di persona”.