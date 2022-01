L’ex gloria del calcio italiano Luciano Zauri compie 44 anni, gli auguri del sindaco di Pescina su Facebook

Pescina. L’ex calciatore e ora allenatore Luciano Zauri compie 43 anni, il sindaco di Pescina, Mirko Zauri, gli dedica il post della pagina Facebook Calcio -Ultimi Romantici, dove è stata riportata una dichiarazione del calciatore, da sempre orgoglio di tutta la Marsica:

“Sono partito da solo, a 12 anni, da un paesino sperduto come Pescina. Ho vissuto due anni in collegio a Bergamo, ero il più piccolino di tutti. I miei genitori mi hanno raggiunto nel ’92. Lo racconto spesso ai miei ragazzi, perché i sacrifi ci nella vita di un calciatore sono molto simili, fatti per la maggior parte di gente che va via di casa. Poi si va oltre e si guarda il finale, in cui si hanno delle belle auto, si gioca in Serie A e così via, ma alla base c’è un sacrificio incredibile, pari a quello che fanno le persone nella vita di tutti i giorni. Devo essere grato ai miei genitori, che, pur non navigando nell’oro, mi sono stati sempre vicini, nonostante vivessi a 700 chilometri da casa, e all’Atalanta che mi ha aiutato. All’epoca piangevo tutti i giorni, è stata veramente dura. Quando poi ce la fai sei doppiamente contento di poter ripagare i tuoi genitori per quei sacrifici incredibili”.

“Questo è il cuore che dovremmo avere tutti“, ha commentato sui social il primo cittadino.