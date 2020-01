L’ex consigliere regionale e sindaco di Pescina Maurizio Di Nicola nuovo presidente del Conservatorio di Pescara

Pescina. Il conservatorio Luisa d’Annunzio di Pescara ha un nuovo presidente. Si tratta dell’ex consigliere regionale Maurizio Di Nicola che prende il posto di Enzo Fimiani, giunto al termine del suo mandato.

Il passaggio di consegne è avvenuto questa mattina alla presenza del direttore Alfonso Patriarca. Dopo il saluto e i ringraziamenti del presidente uscente che ha voluto ringraziare docenti, collaboratori e studenti, ha preso la parola il neo presidente Di Nicola: “Il Conservatorio credo rappresenti un valore e un patrimonio per l’Abruzzo ma anche nazionale per il grande lavoro svolto dalla sua fondazione, quando fu intitolato alla madre del Vate ad oggi, con il lavoro portato avanti in tutti questi anni e a cui cercheremo di dare ulteriore lustro con un lavoro di Amministrazione attiva e di esperienza che credo di poter dare per poter far crescere il prestigio di questa istituzione.”

“Per me – ha detto il neo presidente – si tratta un ritorno al passato, perché prima dell’esperienza regionale, ero stato sindaco di Pescina e presidente del Centro Studi Ignazio Silone“. Maurizio Di Nicola nato a Roma, il 24 aprile 1976, da una famiglia abruzzese, è stato presidente del Centro studi Ignazio Silone e della Casa museo Giulio Raimondo Mazzarino. Nel 2006 è stato designato dalla regione Abruzzo a componente del consiglio di amministrazione del consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano. Nel 2011 è stato eletto sindaco di Pescina e nel 2014 consigliere regionale della Regione Abruzzo. Presidente della I commissione bilancio ed affari generali e componente della V commissione cultura, sul finire della X Legislatura regionale è delegato anche a trasporti ed infrastrutture.

Negli ultimi quattro anni ha rappresentato la regione Abruzzo in seno al consiglio direttivo della Svimez. Nel dicembre del 2019, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca lo ha designato presidente del Conservatorio di musica “Luisa D’Annunzio” di Pescara.