L’Europa entra nelle scuole, all’Istituto per il turismo di Tagliacozzo l’incontro con Ranalli

Tagliacozzo. L’Unione Europea entra nelle scuole, grazie al progetto “Back to school”. Questa mattina Roberto Ranalli, giurista della direzione generale Connect di Bruxelles, sarà alI’Istituto tecnico economico per il turismo “Andrea Argoli” di Tagliacozzo. L’obiettivo è quello di incontrare i ragazzi e far conoscere a loro le iniziative intraprese dall’Unione Europea.

Il progetto, che farà tappa in via esclusiva in Abruzzo a Tagliacozzo, è stato fortemente voluto dalla dirigente scolastica Patrizia Marziale. L’iniziativa darà i ragazzi la possibilità di conoscere da vicino i diversi progetti europei e ai funzionari europei di diventare il volto dell’Europa per un giorno.

Gli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto tecnico economico per il turismo dialogando con Ranalli a partire dalle 11.30, avranno così l’opportunità di esprimere le loro preoccupazione e di contribuire a definire le politiche future dell’Unione Europea.