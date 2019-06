Lettini usurati nell’ospedale di Tagliacozzo, la denuncia del Tribunale per la Difesa del Malato

Avezzano. “Mentre continua attivamente la raccolta di firme per la riapertura dell’Ambulatorio di fisioterapia presso l’Ospedale di Tagliacozzo, raccolta che ricordiamo è supportata dalle Amministrazioni Comunali di Tagliacozzo, Carsoli, Sante Marie, Scurcola Marsicana e Magliano dei Marsi, arrivano al Tribunale per la Difesa del Malato importanti segnalazioni proprio in merito alla situazione attuale della palestra di riabilitazione che mostra segni di importante decadimento nelle sue attrezzature. Infatti gli attuali letti di riabilitazione stanno evidenziando tutta la loro vetusta età creando problemi ai pazienti per i tagli nel materiali che li ricopre”. Queste le dichiarazioni di Stefano Di Giuseppe, presidente del Tribunale per la Difesa del Malato di Avezzano-Sulmona-L’Aquila.

“E’ veramente un peccato” continua Di Giuseppe “che una struttura che offre una riabilitazione di grande qualità non possa contare su spazi più ampi e su attrezzature più moderne, rendendo arduo il compito del personale addetto e mortificando in questo modo anche l’elevata professionalità degli stessi. Gli spazi ci sono, la ex mensa sarebbe utilizzabile con pochi passaggi anche per la riabilitazione cardiologica, la professionalità riconosciuta anche, la volontà di accedervi da parte del Direttore Sanitario, il dottor Carmine Viola, è stata ben chiarita nel corso dell’incontro con l’Assessore Verì, cosa osta allora alla riorganizzazione? Esiste una diversa volontà che vuole continuare a penalizzare la struttura riabilitativa di Tagliacozzo?”

“Attendiamo le giuste risposte contando sullo spirito di collaborazione emerso proprio nel corso dell’incontro con l’Assessore Regionale alla Sanità presenti l’attuale manager Simonetta Santini, il consigliere Angelosante, il sindaco di Tagliacozzo e il dottor Carmine Viola, tutti con esplicite dichiarazioni a favore di una riorganizzazione che gioverà al territorio intero” conclude Di Giuseppe.