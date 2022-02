Lettera sindaco Sante Marie al CAM: Di Bastiano chiede ulteriori chiarimenti

Sante Marie. “Il sindaco di Sante Marie, Lorenzo Berardinetti, chiede chiarimenti al CAM sullo stato del Concordato e sui fatti salienti inerenti la gela situazione economica, finanziaria e gestionale dell’azienda” riferisce, in una nota, Augusto di Bastiamo, Presidente del Centro Giuridico del Cittadino.

“Come CGC, aggiungiamo, non comprendiamo per quale motivo un socio deve richiedere per iscritto tali informazioni e non riceverle periodicamente ed aggiungiamo perché noi utenti azionisti principali del CAM siamo esclusi da queste informazioni?

Il portale del CAM ha una pagina sulla trasparenza, inizi ad usarla anche per comunicare con noi tutti e farci sapere dello stato di salute economica del Cam, cosa che ci preme” conclude Di Bastiano.