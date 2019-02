Lettera anonima recapitata ai consiglieri di Avezzano: non consegnate il Prg all’Urban center

Avezzano. E’ stata recapitata quest’oggi al Comune di Avezzano una lettera anonima, indirizzata a tutto il Consiglio Comunale, dal sapore decisamente polemico. Oggetto della stessa l’affidamento della presidenza dello Urban Center a Rocco Di Micco.

Nella lettera si legge chiaramente che, stando a chi scrive, sarebbe un errore consegnare in mano allo Urban center un ampio potere decisionale sul Prg.

“L’attuale primo cittadino è stato premiato dall’elettorato per aver affermato pubblicamente di prendere le distanze dall’annoso fenomeno delle vecchie logiche politiche” si legge nella missiva.

Nella lettera si parla dello Urban center e della figura del presidente Rocco Di Micco, consigliere della giunta Di Pangrazio ed ex assessore della giunta De Angelis al quale è stata consegnata la presidenza dello stesso. Abbiamo provato più volte a contattare il primo cittadino, Gabriele De Angelis, in modo che potesse prendere posizione sulla questione, ma non siamo riusciti nell’intento.

Secco il commento dell’assessore comunale Crescenzo Presutti. “Non critico la scelta dell’autore di rimanere nell’anonimato”, ha scritto, “non si nasce tutti spavaldi e fieri (o, se preferite, con la sublime faccia tosta del martire). A me in fondo i Don Abbondio piacciono. ‘Il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare'”.

Così Leonardo Casciere, assessore alla legalità: “Si tratta di una debacle politica di cui, francamente, c’è poco da commentare. Almeno ci mettessero la faccia…”