Lettera anonima al sindaco di Aielli, Di Natale: accuse false e tesi folli, distanti dalla mia persona e agire politico

Aielli. Una lettera anonima spedita direttamente al sindaco di Aielli, Enzo Di Natale.

Una denuncia che arriva direttamente dal suo profilo Facebook: il primo cittadino, infatti, ha postato nel pomeriggio di ieri una foto con la lettera anonima, caratterizzata “da un linguaggio violento tipico di gente vigliacca”, precisando che sporgerà denuncia contro ignoti.

“Pensavo che almeno questa volta le avremmo evitate”, scrive il sindaco di Aielli, “invece niente. Lettere anonime stanno arrivando, tramite posta ordinaria, a diversi aiellesi”.

“Accuse false, tesi folli”, precisa Di Natale, “distanti anni luce dalla mia persona e dal mio agire politico, proprie di chi non è in grado di far valere le proprie ragioni con una normale dialettica politica”. “Episodi marginali e inutili che non producono effetto se non quello di motivarmi ancora di più”, conclude il sindaco, “mi dispiace più per voi, davvero”.