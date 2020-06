L’estate in tavola col Pecorino Igt della Cantina del Fucino: il sapore dell’Abruzzo in un bicchiere di bianco

Avezzano. Finalmente l’estate. Poco importa se le temperature non sono delle migliori, se non possiamo ancora girare in pantaloncini e t-shirt e se non possiamo godere appieno del sole di fine giugno. Per tutto questo c’è tempo. Per un bicchiere di vino bianco invece no. Che sia a pranzo, a cena o anche solo per un aperitivo in compagnia di amici e persone care, è sempre il momento per sedersi a degustare un ottimo Pecorino d’Abruzzo, magari il Terre di Chieti IGT della Cantina del Fucino.

Il riconoscimento di un vino IGT – Indicazione Geografica Tipica è riservato ai vini la cui produzione avviene nella rispettiva zona geografica di riferimento; in questo caso, Cantina del Fucino seleziona le migliori uve nelle rinomata zona delle colline chietine.

A spiegarne le caratteristiche è Lorenzo Savina, titolare della storica azienda marsicana. Una realtà che, con il passare degli anni, rafforza la sua presenza sul territorio e che, parallelamente a ciò, riesce a proiettarsi anche a livello nazionale. “Appartengono a questa categoria solo i vini prodotti secondo un disciplinare di produzione. I vini IGT possono riportare sull’etichetta, oltre all’indicazione del colore, anche l’indicazione dei vitigni utilizzati e l’annata di raccolta delle uve. Tale denominazione dunque è utile al consumatore per conoscere la zona di produzione del vino”, prosegue Savina. “Il nostro Pecorino è molto apprezzato dai consumatori ed è sempre uno dei più richiesti; è un vino bianco dal sapore deciso, di bella forza acida ed alcolica, molto versatile a tavola. Stiamo facendo belle offerte in cantina in questa fase di riapertura e quindi l’invito per tutti è di venirlo ad assaggiare!“.

Pecorino Terre di Chieti, Indicazione Geografica Tipica

Denominazione: Pecorino Terre di Chieti IGT

Nome del vino: Pecorino

Gradazione alcolica: 13,5 % Volume

Capacità bottiglia: 0,75 l

Colore: Giallo Paglierino carico

Profumo: Di fiori bianchi e spezie

Gusto: Pieno ed elegante

Abbinamento: Primi piatti, carni bianche e pesce

Temperatura di servizio: 8° / 10° C

Per maggiori informazioni:

Pagina Facebook: Cantina del Fucino – vini dal 1958

Sito Internet: www.cantinadelfucino.it