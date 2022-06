L’estate ha un sapore diverso per i bambini con la Cooperativa Arcobaleno Avezzano (video)

La cooperativa Arcobaleno è un ente del terzo settore che nasce nel 1997 e da allora gestisce i servizi della prima infanzia che sono: asilo nido (fascia 0-3 anni), accreditato alla regione Abruzzo e la scuola dell’infanzia paritaria (fascia 3-6 anni), accreditata al ministero della pubblica istruzione. Con l’appuntamento di oggi, andremo a scoprire da più vicino questa realtà e conosceremo cosa è previsto per l’estate 2022.

I 3 pilastri dell’agire educativo della Cooperativa arcobaleno:

Outdoor education (educazione all’aria aperta)

Siamo degli esseri che provengono dal mondo naturale e proprio in natura ci sentiamo bene, riusciamo ad apprendere meglio e a connetterci con l’esterno, in una maniera spontanea e naturale. Ecco perché la maggior parte delle attività si svolge all’aria aperta.

No al lavoretto!

I bimbi non porteranno mai lavoretti tutti uguali a casa perché la cooperativa crede che ognuno di loro abbia tanto da dare ai propri genitori, ma con la propria particolarità e specialità. Questo concetto passa attraverso l’idea che ogni bambino produce materiali, lavori e svolge attività in maniera riconoscibile e unica in base alle proprie peculiarità.

Lettura e scrittura spontanea.

I bambini devono avere dei requisiti per intraprendere il nuovo percorso della scuola primaria e tra questi ci sono l’approccio alla scrittura e alla lettura. La cooperativa sostiene lavori basati su attività spontanee e soprattutto sul gioco. Il bimbo impara a leggere e a scrivere attraverso impieghi non guidati in maniera formale dall’insegnante.