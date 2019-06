L’estate è alle porte, Collelongo predispone iniziative ed eventi grazie alle classi 1969 e 1989

Collelongo. Nell’ambito delle diverse manifestazioni che interesseranno l’estate collelonghese, fervono i preparativi per la festa patronale dell’anno 2019 e per gli eventi connessi. Nei giorni 14, 15, 16 e 17 agosto di ogni anno si svolge a Collelongo la festa in onore della Madonna SS. Maria dell’Assunta e del Santo Patrono San Rocco, unitamente alle attività culturali e ricreative ad essa collegate. Con una particolare attenzione al coinvolgimento della popolazione nel partecipare alle varie manifestazioni, la festa patronale, oltre a riportare in paese i vari emigranti, richiama innumerevoli fedeli da tante località, non solo della Marsica, nonché appassionati, personaggi della cultura, della musica, ecc..

Come ogni anno, per la programmazione, la gestione e la buona riuscita della festa, già a partire dal mese di agosto 2018, in collaborazione e con il coordinamento della Parrocchia Santa Maria Nuova, nonché in collaborazione con il Comune, è stato costituito il “Comitato Feste Patronali Collelongo SS. Maria dell’Assunta e San Rocco” per l’anno 2019 che, facendo fede a consolidata tradizione, è composto da tutti i cittadini di Collelongo che compiono 50 e 30 anni di vita nel predetto anno 2019.

Questa la composizione del Comitato:

per la classe 1969: Laura Abruzzo, Antonio Bianchi, Riccardo Bernardini, Giuseppe Cerroni, Lamberto Cerroni, Ornella Cesile, Antonio Cesta, Fabio Cesta, Rosa Cesta, Giorgio Di Sciullo, Giovanni Grande, Katia Iannotti, Loredana Manna, Giuseppe Mariani, Ester Pisegna, Domenica Ranalli, Franca Ranalli, Giuseppina Rinaldi, Tiziano Salvi, Domenico Sansone, Giulia Sansone, Antonio Sucapane, Carmine Venettacci;

Per la classe 1989: Silvana Cerasoli, Giulia Cerone, Vincenzo Cesta, Adele Grande, Anna Grande, Fabrizio Grande, Giovanna Grande, Ilaria Grande, Rita Grande, Maria Guglielmi, Paolo Lombardi, Samuel Manna, Sabrina Pisegna, Simone Salucci, Francesca Valentina Sucapane, Isabella Sucapane, Francesco Tiberti.

Nell’ambito del medesimo sono stati nominati: Giovanni Grande Presidente, Francesca Valentina Sucapane Vice Presidente, Isabella Sucapane Segretario, Fabrizio Grande Vice Segretario, Lamberto Cerroni Tesoriere, Domenica Ranalli e Ilaria Grande Vice Tesoriere. Un bel mix di esperienza e innovazione, praticità ed entusiasmo.

L’attività richiede impegno e responsabilità ma, tra ricordi, attualità e allegria, permette alle tradizioni di sopravvivere, ai cittadini di sentirsi orgogliosi di far parte di una comunità e ai componenti il Comitato di rincontrarsi, tenuto conto che alcuni, per motivi di lavoro o famiglia, vivono in altri luoghi. Ciascun membro del Comitato, organizzato anche in gruppi, è chiamato quindi a svolgere specifico servizio, al motto: tutti per uno, uno per tutti. Tanti i propositi e gli obiettivi, sia religiosi, culturali e sociali:

· riscoprire e valorizzare la figura e la vita del Santo Patrono;

· approfondire la conoscenza culturale e tradizionale attraverso lo stabilirsi di rapporti e contatti con altre persone, enti ed associazioni che condividono la devozione religiosa per le figure della Madonna SS. Maria dell’Assunta e di San Rocco;

· organizzare manifestazioni, eventi, concerti, mostre, convegni, spettacoli, giochi per bambini e ragazzi, conferenze e dibattiti di vario genere, stand gastronomici e di ristoro al servizio delle festività.

Un piccolo paese ma un grande luogo, un borgo autentico, adagiato su una valle che dal Fucino sale gradualmente e dolcemente fino al Parco Nazionale d’Abuzzo, un mondo dove per cercare qualcuno o qualcosa basta solo chiedere a chi si incontra per strada o bussare ad una qualsiasi delle porte, dove tutti si conoscono e si salutano e che, pur conservando memorie e tradizioni, non rinuncia ad essere un paese moderno, attivo e sempre proiettato verso il futuro.