L’estate capistrellana si tinge dei toni caldi del canto lirico con il tenore Lorenzo Martelli

Capistrello. Il cartellone dell’Estate Capistrellana 2022, in occasione della serata di domani, sabato 20 agosto, si tinge dei toni caldi del canto lirico rigorosamente nostrano. Un talento apprezzato e riconosciuto nel panorama nazionale partorito dalla Marsica, ormai artista affermato dal potenziale di crescita ancora ragguardevole, attualmente sotto l’ala dei celebri direttori d’orchestra Piero Mazzocchetti e Beppe Vessicchio.

Si tratta dell’eclettico tenore Lorenzo Martelli, avezzanese classe 1998, diplomato in tromba al Liceo Musicale “D.Cotugno” e iscritto contemporaneamente al Conservatorio di Musica “A.Casella” dell’Aquila e all’Accademia di Alto perfezionamento di Canto Lirico della Crossover Academy.

Nel 2017 ha avuto il merito e l’onore di essere chiamato ad esibirsi dinanzi al presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, esperienza per certi versi “battesimale”, che lo ha lanciato oltre i confini nazionali, fino a Toronto, in Canada. La sua voce ha inoltre allietato l’importante messa d’Incoronazione in Do maggiore di Mozart K37 nella sala Nervi, in presenza di Papa Francesco.

L’appuntamento a Capistrello è fissato alle ore 21:00 in Piazza Risorgimento. Grande entusiasmo da parte dell’amministrazione comunale per la qualità dell’evento offerto al paese.

“Prepariamoci ad assistere ad una serata all’insegna del talento. – Ha commentato il sindaco Francesco Ciciotti – Questo giovane conterraneo ha di certo ricevuto un dono, che ha successivamente saputo coltivare e potenziare con la fatica dello studio e un continuo sacrificio di devozione verso la sua arte. Che sia di ispirazione per i nostri giovani, sono certo vivremo momenti di grande emozione”.