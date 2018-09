L’errato segnale di stop diventato subito virale. Tante risate ma tutto è bene ciò quel che finisce bene..

Cerchio. Dopo qualche ora in cui la scritta – errata – aveva scatenato l’ilarità del web, tra battute e immancabili meme, l’intervento degli addetti alla segnaletica stradale ha restituito al comune di Cerchio uno stop vero, funzionante e, soprattutto, chiaro. Nella mattinata di ieri, infatti, si era diffusa la foto della scritta “TSOP” – palesemente frutto di un grossolano errore – posta al limite di una strada del piccolo borgo marsicano e che subito aveva fatto il giro dei principali social network. Il web, si sa, non perdona. Ma, in ottemperanza al motto “tutto è bene quel che finisce bene”, la scritta è stata subito modificata e corretta dal pronto intervento degli operai. Alla fine si è concluso tutto tra risate genuine e sincere, come era giusto che fosse. Un errore, siamo sinceri, può capitare a chiunque. Federico Falcone

