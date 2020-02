Legna per le famiglie residenti, il Comune di Morino lancia il bando: ecco come aggiudicarsela

Morino. Il Comune di Morino, tramite la società partecipata A.S.T. srl (Azienda per lo Sviluppo del Territorio), sta provvedendo alla prenotazione della legna di uso civico per la stagione 2020 ai nuclei familiari residenti nel Comune al 31 dicembre 2019. “Dopo la positiva esperienza dell’anno passato”, esordisce il sindaco di Morino Roberto D’Amico, “anche quest’anno abbiamo attivato l’uso civico per i nostri cittadini. A coloro che effettueranno la prenotazione consegneremo direttamente a casa la legna, ad un costo fissato e calmierato. Questo anno contiamo non solo di eguagliare ma di raddoppiare le prenotazioni dell’anno passato”.



“La collaborazione con la nostra società partecipata A.S.T. srl per la gestione e valorizzazione del nostro patrimonio boschivo”, continua Roberto D’Amico, “è una scommessa che abbiamo voluto porre in essere come Amministrazione comunale e che è divenuta un motivo di orgoglio per noi, in quanto la Regione Abruzzo ci ha autorizzati. Siamo l’unica esperienza regionale in tal senso, e penso anche a livello nazionale, tanto è vero che abbiamo ricevuto molteplici richieste di informazioni per spiegare il nostro progetto”.

“Siamo solo all’inizio di un progetto più ampio che ha come obiettivo la crescita economico-sociale del nostro territorio”, conclude il sindaco di Morino, “abbiamo in mente alcune progettualità interessanti che stanno riscuotendo attenzione da parte di altri territori. Questa capacità di innovazione e progettualità deriva anche dalla grande sintonia e collaborazione con le società partecipate del gruppo Segen e con l’amministratore Fernando Capone.

Quando si lavora con serietà, condivisione e spirito di solidarietà reciproca il mondo pubblico e le sue articolazioni, intendo Comune e Società in house, sono esempi virtuosi di buon governo come il caso di Segen spa, la nostra partecipata del ciclo dei rifiuti, ai vertici già da anni del panorama regionale di settore”.

I nuclei familiari interessati dovranno presentare apposita domanda entro il giorno venerdì 27 marzo alle ore 16.00 presso l’Ufficio protocollo del Comune di Morino; le modalità di prenotazione possono essere consultate sul sito del Comune (www.comune.morino.aq.it), ma ogni nucleo familiare del Comune riceverà “porta a porta” l’avviso ed il modello di domanda per poter effettuare la prenotazione.