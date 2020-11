Legna da ardere per camino e stufa: tutti i vantaggi di acquistarla in bancali

È un prodotto pulito, ordinato, pronto all’uso e non richiede lo sforzo e il dispendio di energia che prevede invece l’accatastamento in garage o in cantina.

Che sia acquistata per ardere nella stufa o per poter rivivere in casa le sensazioni di una volta, che solo il caldo “scoppiettante” del camino può suscitare, la legna composta in bancali ha degli innegabili vantaggi su quella sfusa.

Da Santilli Vivai, a Celano, in via Tiburtina, a poche centinaia di metri dall’uscita autostradale, sono diverse le misure a disposizione. I bancali sono in varie altezze: 130-150-180 centimetri .

Si tratta di legna proveniente da faggi e abeti.

I vantaggi della legna venduta in bancali:

Spazio di stoccaggio ridotto

Prodotto pulito pronto all’uso

Maggiore qualità



I bancali di legna vengono consegnati a casa esattamente così come si vedono in negozio. La legna è già pronta all’uso e viene depositata dove più ci fa comodo. Senza lo sforzo di doverla raccogliere manualmente per poi essere risistemata in spazi più o meno grandi. Insomma…

Basta mal di schiena per “rientrare la legna”, la dicitura diventata un incubo per tante generazioni!



Quando parliamo di maggiore qualità ci riferiamo al fatto che la legna composta in bancali è già essiccata.

Quella sfusa invece spesso al momento dell’acquisto ha ancora un elevato grado di umidità (in genere si aggira intorno al 65 per cento).

La legna che viene invece venduta in bancali ha un grado di umidità che si aggira intorno al 20 per cento.

Il servizio delle consegne a domicilio:

I prodotti che possono essere consegnati a domicilio:



pellets

legna per stufe e camini già sistemata in bancali



semine autunnali di fiori oppure di piante per orti

tutti gli alberi da frutto

attrezzatura per giardinaggio e agricoltura: abbigliamento e attrezzature meccaniche (stivali, guanti, protezioni acqua e neve, motoseghe, decespugliatori)

stufe

terricci, concimi e fitosanitari, vasi e piante da giardino

fiori autunnali (panzee, viole, ecc.)

alberi a terra e in vaso di Natale e stelle di Natale

luci e addobbi per il Natale

INFO: 0863 793286

