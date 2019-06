Legionella, migliorano le condizioni di due pazienti all’ospedale di Avezzano. Resta grave il terzo

Avezzano. Pressoché immutate le condizioni delle 3 persone ricoverate attualmente all’ospedale di Avezzano per la legionella. Il paziente anziano, che si trova in rianimazione, è grave ma stabile; l’uomo soffriva già di problemi respiratori e l’effetto della legionella ne ha aggravato il quadro. Sono sensibilmente migliorati (e sono in buone condizioni) gli altri due pazienti, uno in malattie infettive e uno a medicina.

Sabato scorso è deceduta la donna di 86 anni, residente nel reatino, che era stata anch’essa ricoverata ad Avezzano per la legionella; la donna era già affetta da cardiopatia. La Asl continua il monitoraggio per individuare i luoghi in cui si è sviluppato il batterio e per attuare tutte le misure previste. La legionella, va ancora ricordato, non si trasmette da persona a persona.