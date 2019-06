Legger, oh! 2019, primo premio per la Scuola per l’infanzia Madonna del Passo

Avezzano. La scuola dell’infanzia Madonna del Passo vince il 1° premio al concorso internazionale Legger, oh! 2019.

Il concorso, a cui la scuola partecipa ormai dal 2015, è stato bandito dall’associazione Libris in fabula di L’Aquila.

Tutti i partecipanti hanno presentato un elaborato consistente in un ALBO ILLUSTRATO, ispirato ai viaggi del “Barone di Munchhausen”.

Il tema da sviluppare era:

Una storia immaginifica e visionaria, raccontata col cuore, diventa vera.

La Commissione giudicatrice, composta da massimi esperti del settore, presieduta “in memoriam” di Livio Sossi, ha decretato la vittoria del 1° Premio per l’elaborato realizzato dalla Scuola dell’infanzia Madonna del Passo, tenendo conto dei seguenti parametri :

congruità del manufatto con il tema;

originalità;

accuratezza della realizzazione.

Il premio conseguito, come da regolamento, consiste in una fornitura di libri per l’infanzia del valore di euro 400,00. La scuola dell’Infanzia Madonna del Passo ha scelto di devolvere il premio all’ Istituto Omincommpresivo di Amatrice, in qualità di scuola ricadente nel cratere sismico.