Legami di ferro, presentato il libro dell’autrice Beatrice Ruscio al liceo Benedetto Croce di Avezzano

Avezzano. Al Liceo “Benedetto Croce” gli eventi si susseguono. Dopo l’incontro con Loda Santilli della “Lega del filo d’oro”, si è tenuta la presentazione di “Legami di ferro. Dalla miniera alla fabbrica. Dal cuore dell’Amazzonia brasiliana al quartiere Tamburi di Taranto”. Si tratta di un libro di estrema attualità e che rientra nel quadro di quella “cittadinanza attiva” di cui il Miur ha dato precise indicazioni anche nel quadro del nuovo esame di stato.

Ne è autrice Beatrice Ruscio, una giovane scrittrice marsicana, che ha già all’attivo un’esperienza di cooperante del Ministero dello Sviluppo Economico (ove si è prodigata per diffondere i principi delle Linee Guida OCSE sulla Responsabilità Sociale delle Imprese), e è impegnata oggi con PeaceLink per salvaguardare persone e habitat nelle parti più disparate del mondo. Nell’incontro con i 150 allievi delle classi 2 A, 2 D, 3, A, 3 D, 3 F, 4 C, Beatrice Ruscio ha mostrato con innumerevoli slides l’inquinamento da ferro in Brasile e a Taranto nonché le belle opere di riqualificazione di territori a Bilbao, Pittsburgh e nella Ruhr.

Con un linguaggio accattivante e mai monotono, ha interpellato il suo uditorio, coinvolgendolo in riflessioni e in possibili soluzioni. L’evento, pubblicizzato dal Liceo nell’ambito del progetto nazionale “Il Maggio dei Libri” (www.ilmaggiodeilibri.it) edizione 2019, promosso dal Ceppell e dal Miur, di cui è referente sul Liceo la Prof.ssa Stefania Di Carlo, si è aperto con la prolusione della Vice Preside, Prof.ssa Gigliola Ciaccia (sempre attenta alla situazione tarantina!) e si è chiuso con i sentiti ringraziamenti del Dirigente Scolastico che ha espresso gratitudine alla relatrice per la qualità dell’offerta e per la sua “performance” di fronte a un pubblico

così giovane.