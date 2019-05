Europee, Angelosante (Lega) invia un messaggio alla maggioranza di Avezzano: basta teatrini

Avezzano. Il giorno dopo le elezioni europee sono iniziati i primi bilanci. La Lega che nella Marsica l’ha fatta da padrone, come raccontato da MarsicaLive, ha avuto un particolare successo proprio ad Avezzano. In città, infatti, dove il voto ha virato tutto a destra, il partito di Matteo Salvini è stato il più votato. La Lega è riuscita a portare a casa il 36,93% dei voti pari a 5.879 voti come spiegato da MarsicaLive. Un dato significativo soprattutto alla luce del risultato degli altri partiti di centrodestra che oggi governano la città: Forza Italia 1.416, Fratelli d’Italia 1.401.

Questo risultato ha subito scaldato gli animi dei leghisti marsicani e avezzanesi in particolare. La Lega oggi, pur essendo il primo partito in città stando ai numeri delle europee, in consiglio comunale è rappresentata solo dal consigliere Alberto Lamorgese mentre in giunta non ha più nessun uomo. Per questo ieri il consigliere regionale e sindaco di Ovindoli, Simone Angelosante, soddisfatto per il risultato ottenuto dal suo partito, ha lanciato tramite social un messaggio inequivocabile all’amministrazione comunale di Avezzano. “Ad Avezzano Lega 36,93%; Forza Italia 8,9%. Messaggio forte e chiaro! Basta teatrini!”.

Non è escluso, quindi, che nei prossimi giorni i vertici della Lega possano andare a bussare alla porta del sindaco Gabriele De Angelis chiedendo di rivedere la composizione della giunta e prendere in considerazione questo importante risultato del partito in città.