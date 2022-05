Lega Marsica in campo per promuovere il referendum sulla giustizia

Celano. Anche nella Marsica come in molte piazze abruzzesi e italiane, la Lega è scesa in campo per promuovere il referendum sulla giustizia all’insegna dello slogan “Io dico sì”. In particolare a Celano, nel gazebo allestito in piazza IV Novembre , gli esponenti cittadini del Carroccio, insieme ad iscritti e simpatizzanti, hanno voluto sensibilizzare la Comunità ad un impegno di responsabilità civica, “di cui la Lega è soggetto promotore ma che, in quanto tale, va ben oltre le logiche di partito e si configura come una battaglia per la democrazia”.

Presenti tanti cittadini, e il coordinatore provinciale, Tiziano Genovesi, e quello marsicano, Pamela Di Iorio. Spiegano il coordinatore cittadino, Cesidio Piperni, e il consigliere comunale Eliana Morgante, che hanno contribuito alla organizzazione: “Siamo molto soddisfatti per aver dato voce ad un referendum strategico per l’esercizio della libertà di tutti i cittadini e per una giustizia che garantisca veramente i diritti degli italiani, contribuendo a rompere il silenzio che si è creato intorno ad esso. Invitiamo con forza gli aventi diritto al voto a recarsi alle urne e a barrare i cinque quesiti con il SI’.

Una giustizia non equa può danneggiare chiunque e la giustizia italiana ha bisogno di una vera riforma. Il referendum è il primo, fondamentale atto per il cambiamento – concludono i due salviniani di Celano che colgono l’occasione per ringraziare il sindaco Santilli e il Comitato festeggiamenti dei Santi Martiri, “per la gentile disponibilità all’allestimento del gazebo”.